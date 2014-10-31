إيطاليا تقرر إلغاء بعثة إنقاذ المهاجرين رغم الانتقادات

قارب مهاجرين غير الشرعيين

من المقرر أن تكشف الحكومة الايطالية النقاب عن خطط لإلغاء بعثة "مار نوستروم" للإنقاذ البحري للمهاجرين على الرغم من انتقادات من منظمات حقوقية بأن الخطوة ستعرض حياة الكثيرين لمخاطر.

وتقول السلطات الايطالية التي تطالب منذ زمن طويل بدعم الاتحاد الاوروبي في جهودها للإنقاذ إن بعثة "مار نوستروم" لم يعد لها ما يبررها نظرا لأن هيئة أمن الحدود التابعة للاتحاد الاوروبي "فرونتيكس" تعتزم البدء في مهمة دورية بحرية جديدة يطلق عليها اسم "تريتون" السبت.

وذكر مسؤولون في بيان "وافقت الحكومة على الانتقال من عملية مار نوستروم إلى تريتون" مضيفا أن إلغاء البعثة بشكل تدريجي قد بدأ وأنه سيجرى كشف النقاب عن التفاصيل في مؤتمر صحفي في الساعة الثانية والنصف مساء.

وحثت العديد من المنظمات غير الحكومية من بينها منظمة العفو الدولية وأطباء بلا حدود ورابطة الدراسات القانونية حول الهجرة السلطات الايطالية على عدم المضي قدما في خططها.

وأضافت المنظمات في خطاب مفتوح أن "منظماتنا قلقة بشكل خطير إزاء التداعيات الانسانية لهذا القرار نظرا لأن بعثة تريتون لن يكون لديها تفويضا للقيام بمهام البحث والانقاذ في البحر المتوسط لكن القيام بدوريات في الحدود البحرية ستمثل حلا جزئيا فقط للمشكلة".