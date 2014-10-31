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إسرائيل تسمح لمن هم فوق الخمسين فقط بالصلاة في الحرم القدسي

31/10/2014
 

سمحت السلطات الإسرائيلية لمن هم فوق الخمسين فقط بالصلاة في المسجد الأقصى بالقدس اليوم الجمعة بعد يوم من إغلاق الحرم القدسي أمام جميع الزوار عقب أعمال العنف الأخيرة في المدينة.

وساد الهدوء الأحياء العربية في المدينة القديمة في الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة وقالت الشرطة الإسرائيلية إن صلاة الفجر مرت دون حوادث. ورغم ذلك شددت إجراءات الأمن قبل صلاة الجمعة المتوقع أن تشارك فيها أعداد أكبر. 

وكثفت شرطة الحدود الإسرائيلية من وجودها في شوارع المدينة القديمة المرصوفة بالحجارة وحول أبواب الحرم القدسي وكانت تفحص بدقة بطاقات الهوية 

وندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتصرفات إسرائيل ووصفها بأنها تصل إلى حد إعلان حرب ودعت حركة فتح التي يتزعمها إلى "يوم غضب" اليوم الجمعة.  

وكانت قوات الشرطة الإسرائيلية قتلت بالرصاص أمس الخميس فلسطينيا (32 عاما) يشتبه في قيامه بمحاولة اغتيال ناشط إسرائيلي من اليمين المتطرف قبلها بساعات مما أدى إلى وقوع اشتباكات في القدس الشرقية وأثار مخاوف من تفجر انتفاضة فلسطينية جديدة.

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