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إسبانيا تسعى لعرقلة نسخة جديدة لاستفتاء كطالونيا

31/10/2014

مظاهرات في كطالونيا من أجل الاستقلال – أرشيف

قال سورايا ساينث دي سانتاماريا نائب رئيس الوزراء الإسباني الجمعة إن بلاده ستسعى من خلال المحاكم لعرقلة نسخة مخففة من استفتاء على الاستقلال تعتزم كطالونيا إجراءه في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني بنفس الطريقة التي أوقفت بها استفتاء آخر غير ملزم.

وزادت التوترات بين الحكومة المركزية في إسبانيا وإقليم كطالونيا عندما عرقلت مدريد جميع محاولات المنطقة الواقعة في شمالها الشرقي لإجراء استفتاء بشأن مستقبلها. وتؤكد مدريد أن مثل هذا الاستفتاء ينتهك الدستور لأنه سيسمح لنسبة من الإسبان بالتصويت على مسألة تؤثر على البلاد بالكامل.

وقال ساينث دي سانتاماريا في مؤتمر صحفي أسبوعي إن الحكومة المركزية ستسعى لعرقلة النسخة المخففة من الاستفتاء والتي صيغت بحيث تكون في صورة "استشارة المواطنين" وذلك لحماية حقوق موظفي الدولة في كطالونيا بحيث لا يتم إرغامهم على انتهاك القانون.

ويزمع رئيس منطقة كطالونيا اجراء الاستفتاء في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني بدلا من استفتاء غير ملزم أعلنت المحكمة الدستورية أنه غير قانوني.

وأيد أكبر مستشار في الدولة الخميس قرار رفض الاستفتاء الجديد الذي سيجرى على أنه "استشارة" لآراء المواطنين قائلا إنه غير قانوني مثله مثل الخطة الاصلية. وقال ساينث دي سانتاماريا إن الحكومة ستطلب الآن من المحكمة الدستورية إصدار حكم بشأن مدى قانونية التصويت.

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