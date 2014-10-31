أردوغان: التحالف يركز على كوباني أكثر من اللازم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إنه يعتقد أن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة يركز أكثر من اللازم على مدينة كوباني السورية القريبة من الحدود التركية وينبغي أن يهتم بمناطق أخرى.

وأضاف في مؤتمر صحفي في باريس بعد محادثات مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند "لماذا كوباني دون مدن أخرى مثل إدلب أو حماة أو حمص… وبينما تخضع 40 في المئة من الاراضي العراقية لسيطرة الدولة الاسلامية؟"

في سياق متصل قصفت غارات جوية تقودها الولايات المتحدة مواقع تنظيم الدولة في بلدة كوباني السورية الحدودية الجمعة في مسعى فيما يبدو لتمهيد الطريق لدخول قوات للبشمركة الكردية العراقية تحمل أسلحة ثقيلة إلى البلدة من تركيا المجاورة.

ويحاصر التنظيم كوباني التي تقع على الحدود مع تركيا منذ أكثر من 40 يوما وهي الآن محور حرب ضد تنظيم الدولة الذي سيطر على مساحات كبيرة من العراق وسوريا وأعلن الخلافة في المناطق التي سيطر عليها في الدولتين.

ودخلت قوة متقدمة مكونة من عشرة أفراد من البشمركة كوباني لفترة قصيرة من الوقت يوم الخميس لتضع استراتيجية مشتركة مع وحدات حماية الشعب وهي الجماعة المسلحة الكردية الرئيسية التي تدافع عن المدينة.

من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية الخميس إن المقاتلات الأمريكية نفذت عشر غارات على أهداف لتنظيم الدولة على مقربة من كوباني منذ الأربعاء وأصابت مجموعتين صغيرتين من المقاتلين ودمرت سبعة مواقع قتالية وخمسة مبان.