البث الحي
منوعات

أردوغان: التحالف يركز على كوباني أكثر من اللازم

31/10/2014

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إنه يعتقد أن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة يركز أكثر من اللازم على مدينة كوباني السورية القريبة من الحدود التركية وينبغي أن يهتم بمناطق أخرى.

وأضاف في مؤتمر صحفي في باريس بعد محادثات مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند "لماذا كوباني دون مدن أخرى مثل إدلب أو حماة أو حمص… وبينما تخضع 40 في المئة من الاراضي العراقية لسيطرة الدولة الاسلامية؟"

في سياق متصل قصفت غارات جوية تقودها الولايات المتحدة مواقع تنظيم الدولة في بلدة كوباني السورية الحدودية الجمعة في مسعى فيما يبدو لتمهيد الطريق لدخول قوات للبشمركة الكردية العراقية تحمل أسلحة ثقيلة إلى البلدة من تركيا المجاورة.

ويحاصر التنظيم كوباني التي تقع على الحدود مع تركيا منذ أكثر من 40 يوما وهي الآن محور حرب ضد تنظيم الدولة الذي سيطر على مساحات كبيرة من العراق وسوريا وأعلن الخلافة في المناطق التي سيطر عليها في الدولتين.

ودخلت قوة متقدمة مكونة من عشرة أفراد من البشمركة كوباني لفترة قصيرة من الوقت يوم الخميس لتضع استراتيجية مشتركة مع وحدات حماية الشعب وهي الجماعة المسلحة الكردية الرئيسية التي تدافع عن المدينة.

من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية الخميس إن المقاتلات الأمريكية نفذت عشر غارات على أهداف لتنظيم الدولة على مقربة من كوباني منذ الأربعاء وأصابت مجموعتين صغيرتين من المقاتلين ودمرت سبعة مواقع قتالية وخمسة مبان.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)