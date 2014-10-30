كيري:مازلنا نؤمن بحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن بلاده لا تزال تلعب دوراً كبيراً في مساعدة دول العالم على الاستقرار وخاصة في منطقة الشرق الأوسط, مستنكراً الأحاديث حول فقدان الولايات المتحدة لوزنها و ثقلها السياسي في التأثيرعلى المستجدات و المتغيرات الدولية.

جاء ذلك في مداخلة لوزير الخارجية جون كيري في المنتدى السنوي السادس لأفكار واشنطن .

و أضاف كيري " إن العالم الذي نعيشه اليوم فيه العديد من الدول التي لديها قوى اقتصادية كبيرة لم تكن لديها قبل عقود قليلة فهناك 15 أمة كانت تتسلم المعونات من الولايات المتحدة و على سبيل المثال "كوريا الجنوبية" هي الآن دولة مانحة تتحلى بمسؤولياتها الدولية و غيرها العديد من الدول التي تسهم في مساعدة العالم كالهند و الصين و البرازيل اللذين يقفون نداً للدول الكبرى لكن الولايات المتحدة لا تفقد وزنها , فالحديث عن انعزال الولايات المتحدة غير صحيح بل بالعكس نحن نقود العالم في معظم المجالات".

و في رده على سؤال عن الدور الذى تلعبه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قال كيري "نحن دائماً نحاول صنع السلام في الشرق الأوسط ففي الملف الفلسطيني الإسرائيلي نحن ندفع دائماً نحو حل الدولتين و تقريب وجهات النظر المختلفة دبلوماسياً و في نفس الوقت نساعد إسرائيل دفاعياً لحمايتها من الصواريخ التي تعاني منها بشكل كبير و تهدد أمن المدنيين و لكن نرجو من الطرفين تقديم بعض التنازلات للوصول لحل يرضي جميع الأطراف".

و أردف كيري "نحن فخورون لما قمنا به في الشرق الأوسط فإذا فلولا تدخلنا لكانت الدولة الإسلامية تحتل بغداد الآن و كانت ستتوسع في سوريا و تحتل مواردها و كانت ستشكل تهديداً مباشراً لأوروبا و الولايات المتحدة, كان علينا أن ننشىء هذا التحالف الدولي الذي يضم دولاً عربية لمحاربة هذا التشدد و هذا أمر غير مسبوق".

أما بالنسبة للشأن الإيراني أوضح كيري أن الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لمنع إيران من صنع سلاحها النووي و لكن الولايات المتحدة لن تيأس من طاولة المفاوضات مع الإيرانيين قائلاً " إذا منعنا إيران من صنع السلاح النووي سنوقف بالتبعية سباق التسلح الجاري بينها (إيران) و بين السعودية و مصر و العالم سيكون أكثر أمناً".