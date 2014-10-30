شرطة الاحتلال تغلق الحرم القدسي الشريف

أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الحرم القدسي الشريف أمام جميع المسلمين وغيرهم حتى إشعار آخر، وذلك لأول مرة منذ عام 2000 عقب إصابة الحاخام اليهودي المتطرف "يهودا غليك" بالرصاص.

وذكرت إذاعة "صوت إسرائيل" أن الشرطة رفعت درجة استعدادها، وأن وحدات من حرس الحدود ستنتقل من الضفة الغربية إلى مدينة القدس مبررة ذلك بأنه " حفاظا على الأمن والنظام ".

من جانبه قال وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف أدعيس اليوم (الخميس) إن إغلاق المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم للمرة الأولى منذ الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس عام 1967 ما هو إلا مؤامرة جديدة لتقسيمه زمنيا ومكانيا.. داعيا للانتباه بشكل واضح لهذه الخطوة الخطيرة التي تمس حق المسلمين الخالص في المسجد الأقصى سواء دينيا أو سياسيا أو قانونيا.

وقد أصيب الحاخام غليك الليلة الماضية (الأربعاء) بجروح خطيرة عندما تعرض لإطلاق نار من مسافة قصيرة, أطلقه شخص يستقل دراجة نارية قرب مركز تراث إحياء رئيس الوزراء الراحل مناحيم بيغين وسط القدس الشرقية المحتلة, ثم لاذ المسلح بالفرار.

يذكر أن غليك هو من أبرز المتطرفين الإسرائيليين الذين ينفذون عمليات تدنيس يومية للمسجد الأقصى المبارك، ومن الساعين لتقسيم الحرم القدسي بين اليهود والمسلمين.