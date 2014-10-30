دخول أول دفعة من مقاتلي البيشمركة لكوباني

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نحو 10 من مقاتلي البيشمركة العراقيين دخلوا مدينة كوباني السورية عبر حدود تركيا اليوم الخميس.

وأضاف المرصد أن مقاتلي البيشمركة الآخرين من المقرر أن يدخلوا المدينة "في غضون ساعات".

من جانب آخر قال رئيس كردستان العراق مسعود البرزاني في بيان إن منطقته مستعدة لإرسال مزيد من القوات لمدينة كوباني السورية الحدودية إن طلب منه ذلك, لمواجهة مقاتلي تنظيم الدولة.

وفي سوريا نددت السلطات السورية بسماح تركيا " لمقاتلين أجانب " بدخول أراضيها ووصفت ذلك بأنه "انتهاك سافر" لسيادتها.