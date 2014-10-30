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تنظيم الدولة ينفذ حكم الإعدام بحق ضابطين عراقيين في الموصل

30/10/2014

ذكر سكان محليون أن  عناصر تنظيم الدولة المعروف إعلاميا باسم داعش نفذ حكم الإعدام بحق ضابطين في الشرطة العراقية واعتقال ثالث في  حادثين منفصلين جنوبي الموصل "400كم شمالي بغداد".
وأوضح السكان  "  أقدم  عناصر تنظيم داعش اليوم على إعدام الرائد سمير جبار والمقدم وليد الطحان  اللذين كانا يعملان في صفوف الشرطة العراقية في الموصل في أحد المعسكرات  وأمام انظار المواطنين في ناحية القيارة جنوبي الموصل ".
وأوضح " إن عناصر داعش اعتقلت ضابطا برتبة عقيد وتم اقتياده إلى جهة  مجهولة في منطقة القيارة". 

و على جانب آخر ذكرت مصادر أمنية وشهود أن مسلحي الدولة الإسلامية أعدموا 220 عراقيا على الأقل
للانتقام من عشيرة البونمر التي حاولت منعهم من الاستيلاء على أراض غربي بغداد.
 
وتم اكتشاف مقبرتين جماعيتين تضمان جثث بعض من نحو 300 فرد من عشيرة البونمر السنية كان تنظيم الدولة الإسلامية قد احتجزهم هذا الاسبوع. وقال شهود إن الاسرى رجال تتراوح اعمارهم بين 18 و55 عاما وأطلق عليهم الرصاص من مسافة قريبة.

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