تنظيم الدولة يعدم أبناء العشائر والعبادي يتوعد

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى بذل أقصى جهد لمطاردة مسلحين من "تنظيم الدولة" الذين قاموا بإعدام 55 شابا من أبناء عشيرة "البو نمر" في محافظة الأنبار، و"إنزال القصاص العادل بهم".

وقال العبادي في بيان صحفي " إننا سنرد بكل قوة وحزم على تلك الجريمة البشعة". مضيفا أن هذه العملية تكشف أن التنظيم لا يميز بين عراقي وآخر في إراقة الدماء وانتهاك الحرمات, وأنه ما ارتكب هذه "الجريمة" إلا للتغطية على هزائمه ".

وكان تنظيم الدولة قد أقدم على إعدام 55 شابا ينتمون إلى عشيرة " البو نمر " في قضاء هيت بمحافظة الأنبار بسبب مقاومتهم للتنظيم.