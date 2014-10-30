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تنظيم الدولة تستولى على حقل غاز الشاعر في سوريا

30/10/2014
 
أعلن مقاتلو الدولة الإسلامية في سوريا أنهم سيطروا على حقل غاز الشاعر في محافظة حمص بعد معارك مع القوات الحكومية.
 
وقال موقع سايت الذي يتابع صفحات الجماعات المتشددة على الإنترنت إن مجموعة من الصور وضعها مسلحو الدولة الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيما يبدو حقل غاز الشاعر وجثث جنود سوريين واسلحة تم الاستيلاء عليها.
 
وقال التقرير إن الدولة الإسلامية استولت على خمس دبابات وعربتين مدرعتين وبنادق الية وذخيرة. 
 
 
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا إن الدولة الإسلامية أصبحت تسيطر على معظم الحقل بحلول مساء لكن الاشتباكات مستمرة.
 
 
وقال المرصد الذي يتابع تطورات الصراع من خلال شبكة مصادر إن الهجوم على حقل الغاز قتل 30 على الأقل من المقاتلين الموالين للحكومة. وقالت وسائل الاعلام الحكومية إن عشرات "الإرهابيين" قتلوا في الاشتباكات.
 
ووفقا للمرصد استولت الدولة الاسلامية في البداية على حقل الغاز في يوليو تموز وقتلت نحو 350 من القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها والحراس والعاملين ثم استعادت القوات الحكومية الحقل في وقت لاحق من ذلك الشهر.
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