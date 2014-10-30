بلاتر: الفيفا يعلن دعمه لروسيا لاستضافة مونديال 2018

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف سيب بلاتر في موسكو إن الفيفا "يدعم دون شرط أو قيد" السلطات الروسية لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2018 ويعارض احتمال مقاطعة المونديال بسبب الأزمة الأوكرانية.

وقال بلاتر خلال حفل في موسكو للكشف عن الشعار الرسمي لمونديال 2018: "الاتحاد الدولي يدعم بدون شرط أو قيد إقامة كأس العالم في روسيا "نحن نثق في هذا البلد ونثق في مسؤوليه".

وأضاف "المقاطعة لن يكون لها أي تأثير إيجابي كرة القدم يمكنها أن تساعد ليس فقط في توحيد روسيا، ولكن أيضا لتظهر للعالم بأسره أنها أقوى من أي حركة احتجاج".

وتابع "عندما حصلنا على رسائل من أمريكا الشمالية تطالب سحب استضافة المونديال من روسيا، كنا نرد عليها بأن الأمر يتعلق بكرة القدم".

وكان أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي بينهم المرشح الرئاسي السابق جون ماكين، طلبوا في آذار/مارس الماضي من بلاتر سحب تنظيم كأس العالم 2018 من روسيا بسبب دورها في الأزمة في أوكرانيا.

كما أعرب بلاتر عن ارتياحه للتقدم الذي أحرزته روسيا في التحضير لنهائيات كأس العالم المقررة في 11 مدينة في أنحاء البلاد.

وقال "يمكنني القول أنه بالمقارنة مع البرازيل التي استضافت كأس العالم الأخيرة الصيف الماضي، فإن روسيا متقدمة بشكل كبير في الاستعدادات".