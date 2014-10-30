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الغنوشي يحذر من سيطرة الحزب الواحد على السلطة

30/10/2014

أظهرت نتائج أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الخميس فوز حزب حركة نداء تونس ب 85 مقعدا في البرلمان الجديد المؤلف من 217 عضوا في حين حصل حزب حركة النهضة على 69 مقعدا.

وقالت هيئة الانتخابات إن حزب الاتحاد الوطني الحر حصل على 16 مقعدا, في حين حصلت حركة الجبهة الشعبية على 15 مقعدا وفاز حزب آفاق تونس الليبرالي بثمانية مقاعد في البرلمان.

وهنأ راشد الغنوشي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس حزب نداء تونس, مؤكدا على أن البلاد مازالت بحاجة لحكم توافقي.

وحذر الغنوشي من هناك مخاوف من عودة هيمنة الحزب الواحد على السلطة وهيمنة جهة بعينها على جميع مؤسسات الدولة.

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