البث الحي
منوعات

السويد تعترف رسميا بدولة فلسطين

30/10/2014

قالت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم الخميس, إن حكومة بلادها ستعترف رسميا بدولة فلسطين لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة.

وكان رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين قد أعلن في أولى كلماته أمام البرلمان في أكتوبر الماضي, أن حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ستقدم تعهدا بالاعتراف بدولة فلسطين مما أثار انتقاد إسرائيل والولايات المتحدة.

 وقالت الوزيرة في كلمتها "سيقول البعض إن هذا القرار جاء مبكر جدا لكن يؤسفني أن أقول إنه جاء متأخرا جدا"

وكتبت فالستروم في صحيفة داجينس نيهيتر "اعتراف اليوم إسهام في مستقبل أفضل لمنطقة اتسمت طويلا بتجمد المفاوضات والدمار وخيبة الأمل".

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)