السويد تعترف رسميا بدولة فلسطين

قالت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم الخميس, إن حكومة بلادها ستعترف رسميا بدولة فلسطين لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة.

وكان رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين قد أعلن في أولى كلماته أمام البرلمان في أكتوبر الماضي, أن حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ستقدم تعهدا بالاعتراف بدولة فلسطين مما أثار انتقاد إسرائيل والولايات المتحدة.

وقالت الوزيرة في كلمتها "سيقول البعض إن هذا القرار جاء مبكر جدا لكن يؤسفني أن أقول إنه جاء متأخرا جدا"

وكتبت فالستروم في صحيفة داجينس نيهيتر "اعتراف اليوم إسهام في مستقبل أفضل لمنطقة اتسمت طويلا بتجمد المفاوضات والدمار وخيبة الأمل".