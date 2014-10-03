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مقتل وإصابة العشرات من قوات حفتر جراء اشتباكات بنغازى

3/10/2014

لقى 36 جنديا من قوات اللواء خليفة حفتر والقوات المساندة لها من الشرطة والجيش مصرعهم وأصيب آخرون جراء اشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى أمس والتى استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال مصدر عسكرى بالقوات الخاصة الصاعقة الجمعة  إن قوات أنصار الشريعة قامت بالهجوم أمس على مطار بنينا مستعملة بذلك السيارات المفخخة والتى بلغ عددها ثلاث سيارات كانت قادمة من المنطقة الخلفية لبنينا وتم تفجيرها بالقرب من المطار وما حول المطار .

وأضاف المصدر أن قوات أنصار الشريعة قامت بالهجوم على مطار بنينا ما أدى إلى مقتل 36 جنديا من قواتنا وإصابة العشرات .

وأشار المصدر العسكرى إلى أن قوات الصاعقة بمساندة رجال الشرطة والجيش دحرت قوات أنصار الشريعة وتصدت لهم وكبدتهم خسائر في الأروح والعتاد وذلك باستخدام المدفعية الثقيلة والدبابات والمشاه والطيران الحربى.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا شرسا منذ مايو الماضى بين قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وقوات اللواء خليفة حفتر أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات

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