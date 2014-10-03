الاتحاد الأوروبي:خطط الاستيطان تهدد العلاقات مع إسرائيل

قال الاتحاد الاوروبي الجمعة أن خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية تهدد السلام وتعرض للخطر علاقة الاتحاد الذى يضم 28 دولة بالحكومة الاسرائيلية.

وانضم الاتحاد الأوروبي بذلك إلى الإنتقادات التى وجهتها الولايات المتحدة لخطط الإستيطان الإسرائيلية.

وقالت إدارة العمل الخارجى في الاتحاد الأوروبي في بيان هذا يمثل خطوة أخرى شديدة الأذى تقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين وتشكك في التزام إسرائيل بالتوصل الى تسوية سلمية مع الفلسطينيين عبر التفاوض.

وأضاف نؤكد ان التطور المستقبلى للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل سيعتمد على انخراط الاخيرة في التوصل الى سلام دائم على أساس حل الدولتين.