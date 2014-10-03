إيران تنفى ما نسب من تصريحات لنبيل العربى حول ظريف

نفت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم ما نسب من تصريحات للأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى حول وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف.

وأوردت وكالة أنباء فارس الإيرانية الجمعة أن أفخم أعربت عن استغرابها لنقل احدى الصحف العربية تصريحات نسبتها إلى محمد جواد ظريف نقلا عن نبيل العربى ، وقالت إنه لم يتم قط التطرق إلى مثل هذه القضايا في اللقاءات التى جرت حتى الآن بين العربى وظريف.

وأشارت إلى المواقف المبدئية لإيران إزاء بلدان المنطقة ، وقالت إن طهران كانت ومازالت تعارض أي تدخل في الشئون الداخلية لباقى الدول ، وانطلاقا من هذا المبدأ تعتقد أن قضايا المنطقة يمكن حلها عبر التعاون والحوار ، وأن تكرار المزاعم الواهية لا يمكن أن تساهم في تسوية المشاكل.

وشددت أفخم على أن التعاون والتعامل البناء والحيلولة دون تدخل الجهات الخارجية ، يوفر الأرضية أمام استقرار وأمن وتنمية وتطور المنطقة .