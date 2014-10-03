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أوغلو:سنمنع تنظيم الدولة من السيطرة على مدينة كوبانى

3/10/2014

صرح رئيس الوزراء التركى أحمد داوود أوغلو بأن بلاده ستبذل قصارى جهدها من أجل منع تنظيم الدولة في العراق والشام من السيطرة على مدينة عين العرب السورية ذات الأغلبية الكردية والمحاذية للحدود التركية.

وقال أوغلو  الجمعة لا نريد سقوط عين العرب، وسنبذل ما يمكننا القيام به لمنع حدوث ذلك، ولا توجد دولة أخرى  غير تركيا  لها القدرة على التأثير على التطورات في سوريا والعراق، ولا توجد دولة أخرى مثلنا ستتأثر بما يحدث أيضا".

وتأتى تصريحات أوغلو في الوقت الذى وافق فيه البرلمان التركى على اقتراح يسمح للجيش التركى بدخول سوريا والعراق بالمشاركة مع قوى التحالف لمواجهة تنظيم الدولة.

وكان مقاتلو داعش قد تقدموا بضعة كيلومترات داخل وسط مدينة عين العرب التى يطلق عليها الأكراد اسم "كوباني" من 3 اتجاهات بعد السيطرة على مئات القرى المحيطة بالمدينة في الأسابيع الأخيرة، مما أجبر نحو 150 ألفا من أكراد سوريا على الفرار إلى تركيا.

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