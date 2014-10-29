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مقتل 8 واصابة 33 في معارك بين القوات العراقية و تنظيم الدولة

29/10/2014

أفادت مصادر أمنية مساء الاربعاء أن انتحاري يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في نقطة تفتيش للشرطة أوقعت 4 قتلى و3 جرحي في حصيلة أولية في أحد المناطق جنوبي بغداد.
وأوضحت المصادر"ان انتحاريا يرتدي  حزاما فجر نفسه مساء اليوم مستهدفا نقطة تفتيش للشرطة في نقطة اليوسفية  جنوبي بغداد ما أسفر عن مقتل أربعة من الشرطة وإصابة ثلاثة اخرين في  حصيلة اولية".

و على جانب آخر أفادت الشرطة العراقية إن 8 اشخاص قتلوا واصيب 33 اخرون غالبيتهم من عناصر الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا باسم داعش في معارك متفرقة لتطهير مناطق من سيطرة التنظيم في مدينة صلاح الدين (170 كيلومترا شمالي  بغداد) .
وذكرت المصادر "أن القوات العراقية  تدعمها قوات متطوعي الحشد الوطني تمكنت اليوم من أحكام الطوق الأمني بعد  اشتباكات مع المسلحين حول  قضاء بيجي والصينية وأقامت تحصينات حول مفرق هيونداي المزرعة وتطهير منطقة حاوي الحجاج وتقدمت على الطريق المحيط  بقضاء بيجي وكانت نتيجة الاشتباكات مقتل خمسة من قوات الشرطة وإصابة 30 من المسلحين بجروح".
وأوضحت "أن ثلاثة من القوات العراقية قتلوا وأصيب ثلاثة اخرين في قتال  مع عناصر الدولة الإسلامية في منطقة عزيز بلد".

 

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