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قوات إسرائيلية تعتقل 8 فلسطينيين بينهم 4 أشقاء في الضفة

29/10/2014

ذكرت تقارير فلسطينية اليوم  الأربعاء أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الأربعاء ثمانية فلسطينيين  بينهم أربعة ِشقاء جنوب جنين بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية القول  إن الاعتقالات جرت في بلدات يعبد وقباطية وجبع جنوب جنين.
يشار إلى أن بلدة يعبد تتعرض وبشكل شبه يومي لعدوان مستمر وحملة  اقتحامات متواصلة.
ولم يشر التقرير إلى ما إذا كان للمعتقلين أية انتماءات تنظمية.
وتشن القوات الإسرائيلية حملات اعتقالات بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة  الغربية لملاحقة أشخاص تصفهم ب"المطلوبين".

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