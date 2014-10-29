سلفاكير يوافق على منصب رئيس وزراء بدون صلاحيات

أعلن رئيس حكومة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت موافقته على تقاسم السلطة مع المعارضة المسلحة المتحالفة مع نائبه السابق رياك مشار ، لكنه اشترط استحداث منصب رئيس وزراء بدون أي صلاحيات تنفيذية.

وقال المتحدث الرئاسي بحكومة جوبا أتيني ويك لموقع "سودان تربيون" إن الرئيس سلفاكير قبل وجود منصب رئيس مجلس وزراء غير تنفيذي ، وأنه مستعد للعمل مع أي شخص يختاره ، بما في ذلك رياك مشار ، لافتاً إلى أن سلفاكير محب للسلام ويريد الاستقرار لشعبه.

وأكد ويك تقديم عدد من الامتيازات للمتمردين ، بما في ذلك السماح لهم بالترشح لأي منصب عام في الانتخابات المقبلة والعمل مع أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء ، مضيفاً أن سلفاكير لا يعارض اعتماد الفيدرالية كنظام للحكم ، لكنه يود أن يأتي السلام أولا حتى يستطيع جميع المواطنين المشاركة في عملية شاملة تقرر نطام الإدارة الذي يريدونه.

وقال جيمس قاتديت داك المتحدث باسم رياك مشار إن منصب رئيس الوزراء بدون سلطات تنفيذية بداية غير موفقة ، ملمحا إلى أن حركة مشار لن تقبل بهذا ، قائلا :"لن نقبل منصب رئيس وزراء بدون سلطات تنفيذية .. إذا كان هناك تقاسم سلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء كهيكل للقيادة ، ينبغي أن يكون رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة".

ونفى داك ما يثار حول اهتمام المجموعات المتمردة فقط بالمنصب التنفيذي لحكم البلاد كشرط لإنهاء الحرب.