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رئيس وزراء ليبيا يقول إنه مستعد لمحادثات مع الحكومة الموازية

29/10/2014
 
قال رئيس الوزراء الليبي المعترف به دوليا عبد الله الثني اليوم الأربعاء إنه مستعد لمحادثات سلام مع خصومه الذين يسيطرون على طرابلس ويشككون في شرعيته مشترطاً أن تقدم كل الأطراف تنازلات.
 
وفي ليبيا برلمانان وحكومتان منذ أن سيطرت جماعة مسلحة من مدينة مصراتة الغربية على العاصمة طرابلس في أغسطس آب وشكلت حكومة ودعت المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته لمعاودة الانعقاد بدلا من مجلس النواب المنتخب.
  
وحدد الثني الذي اضطرت حكومته ومجلس النواب المنتخب إلى الانتقال مسافة ألف كيلومتر إلى الشرق لممارسة المهام شرطاً واحداً لإجراء محادثات مع منافسيه. 
 
وقال للصحفيين في مطار الخرطوم في ختام زيارة للسودان استمرت ثلاثة أيام إن الأبواب مفتوحة للحوار "مع إخوتنا" بشرط تقديم تنازلات من كل الأطراف.
 
وتخشى الدول الغربية أن تتجه ليبيا العضو في أوبك إلى حرب أهلية حيث السلطات أضعف من أن تسيطر على المتمردين السابقين على حكم معمر القذافي الذين ساعدوا في الإطاحة به في 2011 لكنهم يتحدون الآن سلطة الدولة لأجل النفوذ والفوز بحصة من إيرادات النفط.
 
وتحاول الأمم المتحدة ترتيب محادثات بين مجلس النواب المنتخب المتحالف مع حكومة الثني وبين أعضاء المجلس من مصراتة الذين يقاطعون جلساته. 
 
ولا تضم المحادثات الجماعات المسلحة من مصراته لكن الدبلوماسيين يأملون أن تؤدي المحادثات في نهاية الأمر إلى حوار أوسع لأن أعضاء مجلس النواب من مصراتة يرتبطون بصورة غير مباشرة بالبرلمان المنافس في طرابلس.
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