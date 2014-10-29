المقاومة الشعبية الفلسطينية تدعو للجهاد وتهدد إسرائيل

حذرت ألوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين الحكومة الإسرائيلية من التوسع في بناء مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة ، وتوعدت بالرد " بالنار والخراب " حسب تعبيرها في كل أرجاء إسرائيل .

وقال الناطق باسم الألوية " أبو العطايا" إنها دعت الشعب الفلسطيني لانتفاضة مسلحة متكاملة الأركان لردع العدو الاسرائيلي عن مخططاته التهويدية , كما دعا أبو عطايا كافة الفصائل الاسلامية والعسكرية لفتح باب الجهاد والتجنيد للشباب الفلسطيني للدفاع عن أرضه ووطنه، ووجه نداءاً للشعوب العربية والإسلامية لما اسماه بثورة شاملة ضد الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وشدد المتحدث على السلطة الفلسطينية ضرورة أن تجسد السلطة الفلسطينية الوحدة الوطنية وتوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل على الفور وأن تنشط لشرح القضية الفلسطينية في المحافل الدولية .

واستنكرت الألوية حادثي سيناء وأكدت أن إسرائيل هي المستفيد الوحيد من محاولات تدمير الجيش المصري ، وأكدت أن العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري هي علاقة أخوة ودم واحد ، وناشدت الحكومة المصرية فتح معبر رفح , الشريان الوحيد للفلسطينيين على العالم.

وأوضح أبو عطايا أن ألوية الناصر صلاح الدين قد ضاعفت جهودها من أجل رفع مخزونها من السلاح تحسبا لأي عدوان إسرائيلي آخر، مشيرا إلى أنها على أعلى جهوزية واستعداد لتلقين إسرائيل المزيد من الدروس وتوجيه الضربات الموجعة لجيشها " حسب تعبير المتحدث باسمها".