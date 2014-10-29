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السلطات المصرية تهدم منازل رفح لإقامة منطقة عازلة

29/10/2014

بدأت السلطات المصرية إخلاء منطقة الشريط الحدودي مع رفح من السكان تمهيدا لإقامة منطقة عازلة مع قطاع غزة تنفيذاً لقرار مجلس الدفاع الوطني، وقام عدد كبير من الأهالي بمغادرة منازلهم استجابة للتعليمات الأمنية.

وذكر أحد السكان لوكالة الأناضول أن قيادات عسكرية أمهلتهم حتى مساء الأربعاء لإخلاء منازلهم، مشيرًا إلى أنهم يجمعون كافة أمتعتهم وينقلونها إلى منازل أقارب لهم خارج نطاق الثلاثمائة متر التي أمروا بإخلائها.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصادر مسؤولة في المحافظة أن الإجراء يأتي في إطار "جهود الدولة للقضاء على البؤر الإرهابية"، مضيفة أن هذه المرحلة ستعقبها مراحل أخرى لاستكمال عملية إخلاء المنطقة الحدودية حتى مسافة خمسمائة متر.

ويشمل التهجير القصري للسكان على 880 منزلاً في مساحة خمسة كيلومترات، كما تشمل المنطقة العازلة إقامة خنادق من الماء بعرض خمسمائة متر وعلى طول 13 كيلومترا على الحدود.

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