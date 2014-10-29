البث الحي
منوعات

الأمم المتحدة: ليبيا تتجه لنقطة اللاعودة

29/10/2014

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برنادينو ليون أن الوقت ينفد والخطر يتزايد على ليبيا، مشددا على إن الاقتتال الداخلي يدفع البلاد لنقطة اللاعودة، وسط تعثر جهود إبرام وقف لإطلاق النار وبدء حوار سياسي.

وأضاف ليون أنه أولى تلك المحاولات هي جولة الحوار التي عقدت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي في مدينة غدامس جنوبي غربي البلاد، وقد جرت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري جولة ثانية بالعاصمة طرابلس.

كما تحدث عن مشاورات أجريت مؤخراً مع مجلس النواب في طبرق تتعلق بالتحضيرات الجارية من أجل عقد جولة جديدة من الحوار دون أن يحدد موعدا لها، في حين قال مسؤول محلي إن هذه الجولة ستعقد الأسبوع المقبل.

من جهته، قال مجلس النواب في طبرق -في بيان له- إن الاجتماع مع المسؤول الأممي تناول بحث الجهود الدولية للوصول بالحوار الوطني الذي أُطلق من مدينة غدامس إلى أهدافه، وإنهاء كل أسباب النزاع، وإعادة الاستقرار إلى البلاد.

من جانبه،قال مسؤول في المجلس البلدي لطرابلس إن المجلس شرع في الإعداد لاستضافة العاصمة الجلسة الحوارية المقبلة التي يعتقد أنها ستكون خلال الأسبوع القادم، برعاية أممية.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)