الأمم المتحدة: ليبيا تتجه لنقطة اللاعودة

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برنادينو ليون أن الوقت ينفد والخطر يتزايد على ليبيا، مشددا على إن الاقتتال الداخلي يدفع البلاد لنقطة اللاعودة، وسط تعثر جهود إبرام وقف لإطلاق النار وبدء حوار سياسي.

وأضاف ليون أنه أولى تلك المحاولات هي جولة الحوار التي عقدت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي في مدينة غدامس جنوبي غربي البلاد، وقد جرت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري جولة ثانية بالعاصمة طرابلس.

كما تحدث عن مشاورات أجريت مؤخراً مع مجلس النواب في طبرق تتعلق بالتحضيرات الجارية من أجل عقد جولة جديدة من الحوار دون أن يحدد موعدا لها، في حين قال مسؤول محلي إن هذه الجولة ستعقد الأسبوع المقبل.

من جهته، قال مجلس النواب في طبرق -في بيان له- إن الاجتماع مع المسؤول الأممي تناول بحث الجهود الدولية للوصول بالحوار الوطني الذي أُطلق من مدينة غدامس إلى أهدافه، وإنهاء كل أسباب النزاع، وإعادة الاستقرار إلى البلاد.

من جانبه،قال مسؤول في المجلس البلدي لطرابلس إن المجلس شرع في الإعداد لاستضافة العاصمة الجلسة الحوارية المقبلة التي يعتقد أنها ستكون خلال الأسبوع القادم، برعاية أممية.