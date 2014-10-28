قوات البشمركة العراقية تعبر إلى تركيا متجهة لكوباني

مقاتلون من البشمركة

قال الزعيم الكردي السوري صالح مسلم الثلاثاء إن مقاتلين من البشمركة الكردية العراقية عبروا إلى تركيا من العراق متوجهين إلى كوباني السورية لمساعدة الاكراد المدافعين عن البلدة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال مسلم الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لرويترز إن حوالي 150 من مقاتلي البشمركة عبروا الى تركيا ومن المتوقع ان يصلوا في وقت لاحق ليل الثلاثاء الى كوباني واضاف أن من المتوقع ان يصلوا الى كوباني خلال ساعات.

من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها شنت أربع غارات جوية ضد مقاتلي تنظيم الدولة في سوريا الثلاثاء كما شنت تسع غارات استهدفت مواقع للتنظيم في العراق.

كما استهدفت الطائرات الامريكية وطائرات دول التحالف المهاجمة والقتالية وطائرات يتم التحكم فيها عن بعد مجددا منطقة سد الموصل في العراق في أربع غارات وقضت على وحدة قتال صغيرة وموقع قتالي وعربة وقاعدة امداد. كما دمرت غارتان قرب الفلوجة وحدة صغيرة لتنظيم الدولة ودبابة.