البث الحي
منوعات

قوات البشمركة العراقية تعبر إلى تركيا متجهة لكوباني

28/10/2014

مقاتلون من البشمركة

قال الزعيم الكردي السوري صالح مسلم الثلاثاء إن مقاتلين من البشمركة الكردية العراقية عبروا إلى تركيا من العراق متوجهين إلى كوباني السورية لمساعدة الاكراد المدافعين عن البلدة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال مسلم الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لرويترز إن حوالي 150 من مقاتلي البشمركة عبروا الى تركيا ومن المتوقع ان يصلوا في وقت لاحق ليل الثلاثاء الى كوباني واضاف أن من المتوقع ان يصلوا الى كوباني خلال ساعات.

من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها شنت أربع غارات جوية ضد مقاتلي تنظيم الدولة في سوريا الثلاثاء كما شنت تسع غارات استهدفت مواقع للتنظيم في العراق.

كما استهدفت الطائرات الامريكية وطائرات دول التحالف المهاجمة والقتالية وطائرات يتم التحكم فيها عن بعد مجددا منطقة سد الموصل في العراق في أربع غارات وقضت على وحدة قتال صغيرة وموقع قتالي وعربة وقاعدة امداد. كما دمرت غارتان قرب الفلوجة وحدة صغيرة لتنظيم الدولة ودبابة.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)