الحمد الله: 1200 دولار لموظفي الحكومة في غزة

ناشد رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله، خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله الثلاثاء، جميع القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية القيام بدعم العمل السياسي لحكومة الوفاق الوطنية، ووصف المرحلة الحالية بأنها "دقيقة". كما ناشد الجميع بالبعد عن المناكفات السياسية.

وقال الحمد الله إن عدد الموظفين المدنيين في غزة، الذين سيستلمون رواتب من حكومة الوفاق، يصل عددهم إلى 24 ألف موظف وسيتم تسليم كل موظف 1200 دولار. مضيفا أن دفعة مالية لموظفي قطاع غزة وصلت قبل المؤتمر بقليل.

وكانت خلافات دارت بين حكومة التوافق وممثلي المصالحة الفلسطينية من حركة حماس، حول صرف رواتب الموظفين الذين عينوا في غزة بعد العام 2007، ووصل عددهم إلى 45 ألف موظف.

ولم يتقاضى هؤلاء الموظفين أموالا عن شهور عملهم منذ يوليو/ تموز الماضي، وحصلوا على راتب شهر يونيو/ حزيران على دفعتين، الأولى ببداية شهر سبتمبر/ أيلول، ودفعة ثانية بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وأكد الحمد الله أنه "لم يصل الحكومة الفلسطينية حتى الآن فلس واحد من المبالغ التي وعدت بها الدول المانحة لإعادة إعمار غزة".

وبخصوص التطورات في القدس، أوضح رئيس الحكومة الفلسطينية أن لجنة القدس ستجتمع اليوم (الثلاثاء) برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث تطورات الموقف في المدينة المقدسة.

وتعقيبا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناء أكثر من 1000 وحدة، أكد الحمد الله مطالبتهم للأمين العام للامم المتحدة الحماية الدولية لوقف الاستيطان في القدس والضفة الغربية.