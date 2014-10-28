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استنكار أمريكي لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية

28/10/2014

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جين ساكي، إعلان إسرائيل ضم أراض جديدة لتوسيع المستوطنات، بأنه أمر "غير مشروع"، مؤكدة معارضة واشنطن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تحدد مسبقا مستقبل القدس.

وأضافت ساكي، أن مثل تلك الخطوات تتناقض مع هدف إسرائيل المعلن بإجراء مفاوضات مع الجانب الفلسطيني بشأن التوصل إلى اتفاق الوضع النهائي

تأتي هذه التصريحات بعد إعلان  مصدر بمكتب رئيس الوزراء  الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين أن الحكومة  قررت المضي في التخطيط لبناء نحو ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية , وأنه سيتم بناء 400 وحدة في "هار حومه" وأكثر من 600 وحدة في "هار  شلومو"، وأنه "سيتم أيضا المضي في التخطيط لمشروعات استيطانية جديدة في  الضفة الغربية ، من بينها طرق يستخدمها فلسطينيون".

يأتي هذا الإعلان بعد تقرير نشرته القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي عن توصل نتنياهو إلى صفقة مع وزير الاقتصاد اليميني المتطرف نفتالي بينيت لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، مقابل عدم حل الائتلاف  الحكومي.

ومن جانبها عبرت الرئاسة الفلسطينية الاثنين عن إدانتها ورفضها لنية إسرائيل دفع مشاريع  لإقامة ألفي وحدة استيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية.

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