أوغلو: المعارضة السورية والبشمركة قادرتان على إنقاذ كوباني

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إنه يجب ألا ينتظر البعض أن ترسل بلاده قوات للدفاع عن مدينة كوباني السورية الحدودية مشددا على أن المعارضة السورية المعتدلة ومقاتلي البشمركة الأكراد العراقيين هم وحدهم القادرين على إنقاذها.

وقال داود أوغلو إن الطائرات الأمريكية تضرب منذ أسابيع مواقع تنظيم الدولة بالقرب من كوباني لكن الضربات الجوية وحدها لن تكون كافية لصد مقاتلي التنظيم.

وأضاف في مقابلة صحفية الثلاثاء "هناك حاجة للقيام بعملية عسكرية (برية) بغية انقاذ كوباني واستعادة كوباني وبعض المنطقة المحيطة بها من تنظيم الدولة في العراق والشام" مستخدما الإسم القديم للدولة الاسلامية.

غير أنه أوضح أن تركيا و حلفاءها الغربيين لن يساهموا بقوات برية في هذه العملية. وقال داود أوغلو "إذا كان التحالف الدولي لا يريد إرسال قواته البرية كيف يمكنهم أن يتوقعوا من تركيا إرسال قوات برية وهناك المخاطر عينها على حدودنا."

ويحاصر مقاتلو تنظيم الدولة مدينة كوباني منذ أكثر من شهر وتحولت معركة إنقاذ البلدة إلى اختبار لاستراتيجية التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لوقف التقدم العسكري للتنظيم.

ورفض المسؤولون الأتراك الانتقادات الدولية التي وجهت إليهم لترددهم في تقديم المزيد من المساعدات لدعم المقاتلين الأكراد المحاصرين الذين يدافعون عن كوباني.

لكن تركيا وافقت الأسبوع الماضي بعد ضغوط من حلفائها الغربيين على السماح بأن تعبر قوات من البشمركة من العراق إلى أراضيها للوصول إلى كوباني كبديل أفضل بالنسبة لها من إلقاء الطائرات الأمريكية الأسلحة للمقاتلين الأكراد في المدينة من الجو.