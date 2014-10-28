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أمير الكويت يفتتح الدورة الجديدة لمجلس الأمة

28/10/2014

أفتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، صباح اليوم الثلاثاء في الكويت، دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة.

وأعرب أمير الكويت،عن أمله في أن يحقق مجلس الأمة المزيد من الانجازات التي يتطلع لها الشعب الكويتي.

وأضاف أمير الكويت أن دولته تسعى للقيام بواجباتها على المستويين الداخلي والإقليمي وأنها دعمت عدة مشاريع  في البلدان النامية، وساعدت في عمليات إغاثة المنكوبين جراء الكوارث في مشارق الأرض ومغاربها، وساهمت في تخفيف معاناة المشردين واللاجئين.

وعلى المستوى الإقليمي، قال أمير الكويت إن أداء الكويت في مجلس دول التعاون الخليجي يرتفع إلى مستوى الإخطار والتحديات التي تهدد شعوبه.

مشيرا إلى أن حرص بلاده على القيام بواجبها الإنساني العالمي ما كان ولن يكون على حساب واجبها الأهم في الارتقاء بمستوى معيشة الشعب الكويتي وتوفير أسباب الحياة الكريمة لكل كويتي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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