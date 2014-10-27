واشنطن تبحث سبل مواجهة تنظيم الدولة "فكريا"

راية تنظيم الدولة على أحد الدبابات

بحثت الولايات المتحدة الاثنين مع عدد من حلفائها كيفية مواجهة فكر تنظيم الدولة على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية وفضح ما تعتبره واشنطن تشويها لصورة الإسلام الصحيح بهدف منع انخراط الشباب في هذا التنظيم.

وركز الاجتماع الذي عقد في الكويت وحضرته الولايات المتحدة وحلفاؤها على السبل العملية لمواجهة أيديولوجية هذا التنظيم وتضييق السبل عليه لاسيما في الفضاء الالكتروني.

وقال مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص بشؤون التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الجنرال جون ألن خلال المؤتمر إن وكلاء هذا التنظيم العاملين عبر شبكة الإنترنت "يقدمون أنفسهم على أنهم ممثلون حقيقيون ومنتصرون للإسلام. أعتقد أن كل دولة شريكة في التحالف لديها دور فريد وحيوي في هدم تلك الصورة بما يتماشى مع ثقافتها ودينها وأعرافها المحلية."

وأضاف "يجب علينا العمل مع رجال الدين وعلمائه والمعلمين والآباء لنحكي للعالم كيف نحتفي بالإسلام حتى حين نظهر للعالم كله كيف يقوم التنظيم بتشويه هذا الدين.

وأكد أهمية أن تنبع أي خطوات في سبيل محاربة هذا الفكر من داخل الدول الإسلامية ذاتها وليس من خارجها "فلا تستطيع قوة خارجية أن تغير العقول والقلوب في الأوطان." وقال إن الولايات المتحدة شريك بناء وملتزم بتلك الجهود.

وحث المبعوث الأمريكي الدول المشاركة في الاجتماع بقوة على صياغة خطط عمل تقضي على آلة تنظيم الدولة الإعلامية في الصحف والفضاء الإلكتروني "بشكل مباشر وسريع".

وقال إن ردود أفعالنا يجب أن "تتسم بالخفة والمرونة وأن تصاغ بشكل يواكب سرعة الأحداث على أرض المعركة وكذلك في المجالات السياسية والاجتماعية التي يتحدى فيها التنظيم أعضاء التحالف."

وأضاف "يجب على خططنا أن تمكن من هم أكثر تأثيرا في مجتمعاتنا ليتحدثوا عن حقيقة جهود داعش في القضاء على السلم والاستقرار في نفس الوقت الذي يروون فيه قصة كفاح الدين الطويل في تحرير نفسه من التطرف."