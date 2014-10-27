البث الحي
منوعات

واشنطن تبحث سبل مواجهة تنظيم الدولة "فكريا"

27/10/2014

راية تنظيم الدولة على أحد الدبابات

بحثت الولايات المتحدة الاثنين مع عدد من حلفائها كيفية مواجهة فكر تنظيم الدولة على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية وفضح ما تعتبره واشنطن تشويها لصورة الإسلام الصحيح بهدف منع انخراط الشباب في هذا التنظيم.

وركز الاجتماع الذي عقد في الكويت وحضرته الولايات المتحدة وحلفاؤها على السبل العملية لمواجهة أيديولوجية هذا التنظيم وتضييق السبل عليه لاسيما في الفضاء الالكتروني.

وقال مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص بشؤون التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الجنرال جون ألن خلال المؤتمر إن وكلاء هذا التنظيم العاملين عبر شبكة الإنترنت "يقدمون أنفسهم على أنهم ممثلون حقيقيون ومنتصرون للإسلام. أعتقد أن كل دولة شريكة في التحالف لديها دور فريد وحيوي في هدم تلك الصورة بما يتماشى مع ثقافتها ودينها وأعرافها المحلية."

وأضاف "يجب علينا العمل مع رجال الدين وعلمائه والمعلمين والآباء لنحكي للعالم كيف نحتفي بالإسلام حتى حين نظهر للعالم كله كيف يقوم التنظيم بتشويه هذا الدين.

وأكد أهمية أن تنبع أي خطوات في سبيل محاربة هذا الفكر من داخل الدول الإسلامية ذاتها وليس من خارجها "فلا تستطيع قوة خارجية أن تغير العقول والقلوب في الأوطان." وقال إن الولايات المتحدة شريك بناء وملتزم بتلك الجهود.

وحث المبعوث الأمريكي الدول المشاركة في الاجتماع بقوة على صياغة خطط عمل تقضي على آلة تنظيم الدولة الإعلامية في الصحف والفضاء الإلكتروني "بشكل مباشر وسريع".

وقال إن ردود أفعالنا يجب أن "تتسم بالخفة والمرونة وأن تصاغ بشكل يواكب سرعة الأحداث على أرض المعركة وكذلك في المجالات السياسية والاجتماعية التي يتحدى فيها التنظيم أعضاء التحالف."

وأضاف "يجب على خططنا أن تمكن من هم أكثر تأثيرا في مجتمعاتنا ليتحدثوا عن حقيقة جهود داعش في القضاء على السلم والاستقرار في نفس الوقت الذي يروون فيه قصة كفاح الدين الطويل في تحرير نفسه من التطرف."

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

تحذير من استهداف المسلمين.. فرنسا تمضي في قانون لقمع السلوك "الذي يتنافى مع قيم الجمهورية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)