لافروف: روسيا ستعترف بنتائج انتخابات أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله الاثنين إن روسيا ستعترف بنتيجة الانتخابات البرلمانية الأوكرانية. ونسبت إلى لافروف قوله "بوضع كل شيء في الحسبان.. فقد أجريت هذه الانتخابات لكن ليس على كامل الأراضي الأوكرانية."

وتابع لافروف "أعتقد أننا سنعترف بهذه الانتخابات لأن من المهم للغاية بالنسبة لنا أن يكون في أوكرانيا أخيرا سلطات لا تقتتل فيما بينها ولا تجر أوكرانيا تجاه الغرب أو الشرق لكن تتعامل مع المشاكل الحقيقية التي تواجه البلاد."

ونقلت وكالة إيتار تاس للأنباء عن لافروف قوله إنه يأمل في أن تشكل أوكرانيا حكومة "بناءة" وأن تعمل على تهدئة التوتر في البلاد وفي العلاقات مع موسكو.

ونسبت الوكالة إلى لافروف قوله "نأمل أن تتيح الانتخابات … تشكيل حكومة بناءة لا تسعى لمواصلة تصعيد التوجهات الصدامية في المجتمع وفي العلاقات مع روسيا."

من جانبها قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الاثنين إن الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد في أوكرانيا نزيهة ووفرت فرصة حقيقية للاختيار وأوفت إلى حد بعيد بالتزاماتها الدولية.

وقال كينت هارستد المنسق الخاص للمنظمة "مثلت الانتخابات خطوة مهمة لتطلعات أوكرانيا بتعزيز الاقتراع الديمقراطي بما يتفق مع التزاماتها الدولية."

وتابع قوله "كانت هناك العديد من النقاط الإيجابية في هذه العملية مثل وجود لجنة انتخابات مركزية محايدة وفعالة ووجود منافسة حقيقية في الانتخابات تعطي الناخبين فرصة حقيقية للاختيار والاحترام بوجه عام للحريات الأساسية."

وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قال إنه سيبدأ محادثات بشأن تشكيل ائتلاف في البرلمان عقب انتخابات أظهرت استطلاعات آراء الناخبين بعد الادلاء بأصواتهم ان كتلته السياسية وقوى أخرى مؤيدة لأوروبا تسيطر عليها.