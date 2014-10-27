عشرات القتلى والجرحى في تفجيرين وسط وجنوب بغداد

مسلحون من الحشد الشعبي

قالت مصادر طبية وشرطية إن 15 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم في انفجار سيارة ملغومة بوسط بغداد يوم الاثنين. وقع الهجوم في شارع تجاري بحي الكرادة. في حادث منفصل قالت مصادر بالجيش والشرطة إن "انتحاريا" قتل ما لا يقل عن 27 مسلحا ينتمون لجماعات الحشد الشعبي عندما فجر نفسه على مشارف بلدة جرف الصخر العراقية يوم الاثنين.

وأصاب المهاجم الذي كان يقود عربة همفي ملغومة جرى الاستيلاء عليها على الأرجح من القوات الحكومية- 60 مسلحا ممن ساعدوا القوات الحكومية على استعادة البلدة التي تقع إلى الجنوب مباشرة من العاصمة.

تعتبر السيطرة على جرف الصخر ذات أهمية بالغة لقوات الأمن العراقية التي تمكنت أخيرا من طرد المقاتلين بعد اشتباكات دامت شهورا.

ومن شأن السيطرة على البلدة أن يتيح للقوات العراقية منع المسلحين من الاقتراب بدرجة أكبر من بغداد وقطع اتصالاتهم بمعاقلهم في محافظة الأنبار في غرب البلاد وأيضا منعهم من التسلل إلى جنوب العراق.

لكن المكاسب التي تتحقق في مواجهة تنظيم الدولة عادة ما تكون هشة حتى في ظل دعم من الضربات الجوية الأمريكية على أهداف التنظيم في العراق وسوريا.

من جانبه قال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة قادت ما يقرب من 12 ضربة جوية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق يومي الاحد والاثنين بما في ذلك مدينة كوباني السورية الحدودية المحاصرة.