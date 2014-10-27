دوري أبطال أفريقيا:وفاق سطيف يقترب من اللقب الثاني في تاريخه

اقترب وفاق سطيف الجزائري من لقبه الثاني في تاريخه في مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم و المشاركة في كأس العالم للأندية عندما عاد بتعادل ثمين من العاصمة الكونغولية الديموقراطية كينشايا امام مضيفه فيتا كلوب 2-2 اليوم الأحد على ملعب "تاتا رافايل" في ذهاب الدور النهائي.

ويلتقي الفريقان إيابا السبت المقبل على ملعب "مصطفى تشاكر" في البليدة ,وسينال الفائز بلقب البطولة مبلغاً قدره 1.5 مليون دولار، يضاف إلى مليوني دولار إضافيين جراء مشاركة بطل افريقيا في كأس العالم للاندية المقررة في كانون الاول/ديسمبر المقبل في المغرب.

الجدير بالذكر أن وفاق سطيف أحرز لقبه الأول في البطولة بمسماها القديم (كأس الاندية الافريقية البطلة) عام 1988 على حساب ايوانيانوو النيجيري.

وكان وفاق سطيف حال دون نهائي كونغولي ديموقراطي مئة بالمئة عندما تخطى ممثلها الثاني مازيمبي في دور الأربعة بفوزه عليه 2-1 ذهابا في سطيف وخسارته امام 2-3 إيابا في كينشاسا وكانت الخسارة الوحيدة له في المسابقة هذا الموسم.

وخاض وفاق سطيف المباراة في غياب هدافه وهداف المسابقة الهادي بلعميري بسبب الاصابة حيث فضل خير الدين مضوي الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء قبل ان يدفع به في الدقيقة الأخيرة، بيد أن ذلك لم يمنع الفريق الجزائري تقديم مباراة كبيرة وهز شباك مضيفه مرتين بل أنه كان بامكانه الخروج بغلة أكبر لو استغل مهاجموه الفرص التي سنحت أمامهم.