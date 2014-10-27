حركة النهضة تهنيء نداء تونس بالفوز في الانتخابات

الانتخابات التونسية

أعلن المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة عن تهنئة حزب نداء تونس بفوزه بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية التي أجريت في البلاد أمس الأحد، مشيرا إلى قبول الحركة بنتائج الاقتراع.

وصرح المتحدث الرسمي زياد العذاري لإذاعة موزاييك الخاصة اليوم السبت بأن حركة النهضة ستقبل بنتائج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأنها ستدعمها، وأنها ستكون بناءة وإيجابية مهما كان توقعها.

وقال العذاري إن الحركة تدافع عن حكومة وحدة وطنية لمواجهة استحقاقات البلاد الكبرى، قائلا إن حركتهم في تواصل مع جميع الأطياف السياسية.

كما أعلن القيادي في الحزب سمير ديلو أن رئيس الحركة سيهنئ رئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي، مضيفا أن النهضة جاهزة لأن تكون في المعارضة.

ومع تقدم عمليات الفرز للأصوات حافظ حزب حركة نداء تونس على موقعه في الصدارة متقدما على حزب حركة النهضة الذي كان حاز الأغلبية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 .

وكشفت النتائج الجزئية وعمليات سبر الآراء للانتخابات التشريعية في تونس عن مفاجآت حيث دفعت بأحزاب صغيرة إلى الضوء فيما اختفت أحزاب أخرى كانت بالأمس القريب تتصدر المشهد السياسي في السلطة.

وبحسب الأرقام المعلنة في عدة دوائر انتخابية حتى الآن تفوق حزب نداء تونس ذو التوجهات الليبرالية الطاولة على حركة النهضة الاسلامية، وتحوم التوقعات حول فوزه بنسبة تقارب 37 بالمئة من عدد الأصوات ، بينما تحصلت النهضة على 26 بالمئة من الأصوات. وفي حال حافظت النتائج النهائية على هذه النسب، فإن مقاعد نداء تونس ستكون 81 مقعدا مقابل 56 للنهضة من بين 217 مقعدا بالبرلمان.

ويبدو أن المركزين الأول والثاني قد حسم أمرهما ولن يخرجا عن الحزبين الكبيرين بالنظر إلى الفارق الكبير في عدد الأصوات مقارنة بأقرب منافسيهم في المراكز الأولى. وينتظر أن تبدأ الهيئة العليات للانتخابات بتقديم النتائج الأولية بدءا من اليوم مع الانتهاء من عمليات الفرز في كافة الدوائر.

لكن حتى الآن أحدث الحزب الوطني الحر الذي يقوده رجل الأعمال سليم الرياحي /42 عاما/ رئيس نادى الإفريقي العريق المفاجأة الأولى في الانتخابات بحلوله في المركز الثالث مؤقتا بنحو ستة بالمئة من عدد الأصوات. ويمكن أن تمنح هذه النسبة 17 مقعدا للحزب ما يمثل قفزة عملاقة مقابل مقعد وحيد كان فاز به في انتخابات 2011.