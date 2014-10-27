البث الحي
منوعات

حركة النهضة تهنيء نداء تونس بالفوز في الانتخابات

27/10/2014

الانتخابات التونسية

أعلن المتحدث الرسمي باسم حركة  النهضة  عن تهنئة حزب نداء تونس بفوزه بالمركز الأول في  الانتخابات التشريعية التي أجريت في البلاد أمس الأحد، مشيرا إلى قبول الحركة بنتائج الاقتراع.

وصرح المتحدث الرسمي زياد العذاري لإذاعة موزاييك الخاصة اليوم السبت بأن حركة النهضة ستقبل بنتائج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأنها  ستدعمها، وأنها ستكون بناءة وإيجابية مهما كان توقعها.

وقال العذاري إن الحركة تدافع عن حكومة وحدة وطنية لمواجهة استحقاقات البلاد الكبرى، قائلا إن حركتهم في تواصل مع جميع الأطياف السياسية.

كما أعلن القيادي في الحزب سمير ديلو أن رئيس الحركة سيهنئ رئيس حزب  نداء تونس الباجي قايد السبسي، مضيفا أن النهضة جاهزة لأن تكون في المعارضة.

ومع تقدم عمليات الفرز للأصوات حافظ حزب حركة نداء تونس على موقعه في  الصدارة متقدما على حزب حركة النهضة الذي كان حاز الأغلبية في انتخابات  المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 .

وكشفت النتائج الجزئية وعمليات سبر الآراء للانتخابات التشريعية في تونس عن مفاجآت حيث دفعت بأحزاب صغيرة  إلى الضوء فيما اختفت أحزاب أخرى كانت بالأمس القريب تتصدر المشهد  السياسي في السلطة.

وبحسب الأرقام المعلنة في عدة دوائر انتخابية حتى الآن تفوق حزب نداء  تونس ذو التوجهات الليبرالية الطاولة على حركة النهضة الاسلامية، وتحوم  التوقعات حول فوزه بنسبة تقارب 37 بالمئة من عدد الأصوات ، بينما تحصلت  النهضة على 26 بالمئة من الأصوات. وفي حال حافظت النتائج النهائية على هذه النسب، فإن مقاعد نداء تونس  ستكون 81 مقعدا مقابل 56 للنهضة من بين 217 مقعدا بالبرلمان.

ويبدو أن المركزين الأول والثاني قد حسم أمرهما ولن يخرجا عن الحزبين  الكبيرين بالنظر إلى الفارق الكبير في عدد الأصوات مقارنة بأقرب  منافسيهم في المراكز الأولى. وينتظر أن تبدأ الهيئة العليات للانتخابات بتقديم النتائج الأولية بدءا  من اليوم مع الانتهاء من عمليات الفرز في كافة الدوائر.

لكن حتى الآن أحدث الحزب الوطني الحر الذي يقوده رجل الأعمال سليم  الرياحي /42 عاما/ رئيس نادى الإفريقي العريق المفاجأة الأولى في  الانتخابات بحلوله في المركز الثالث مؤقتا بنحو ستة بالمئة من عدد  الأصوات. ويمكن أن تمنح هذه النسبة 17 مقعدا للحزب ما يمثل قفزة عملاقة مقابل  مقعد وحيد كان فاز به في انتخابات 2011.

 

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

تحذير من استهداف المسلمين.. فرنسا تمضي في قانون لقمع السلوك "الذي يتنافى مع قيم الجمهورية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)