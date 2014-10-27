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تجدد القتال في بنغازي وارتفاع عدد القتلى إلى 130

27/10/2014

قال مسؤولون عسكريون إن قتالاً عنيفاً اندلع اليوم الأحد بين الجيش الليبي ومسلحون يحاولون فيما يبدو استعادة واحد من أكبر المعسكرات في بنغازي بشرق ليبيا.
 
وقتل 130 شخصا على الأقل خلال الأيام العشرة الماضية في قتال شوارع بثاني كبرى المدن الليبية يمثل جزءا من صورة أوسع نطاقاً للفوضى التي تجتاح ليبيا بعد ثلاثة أعوام من سقوط ومقتل معمر القذافي. 
 
و اندلع قتالاً جديداً بين الجيش وأنصار الشريعة -التي تحملها واشنطن مسؤولية الهجوم على القنصلية الأمريكية في 2012 مما أدى إلى مقتل السفير الأمريكي- في مباني الجامعة ومناطق أخرى بجوار المعسكر, وقال مصدر أمني إن حريقاً شب في المبنى الرئيسي للجامعة.
 
 
و أضاف شهود عيان إن وحدات الجيش تقاتل المسلحين أيضاً في أجزاء أخرى من المدينة. وشوهد سكان يحزمون أمتعتهم ويرحلون وهو مشهد بات مألوفا في بنغازي التي أصبحت ميدانا للقتال منذ أعلن اللواء السابق خليفة حفتر الحرب على الميليشيات المسلحة في مايو أيار.  
 
وتخشى القوى الغربية وجيران ليبيا أن يدفع الصراع ليبيا إلى حرب أهلية و أن تؤثر فوضى انتشار السلاح  بشكل مباشر في استقرار ليبيا و المنطقة.

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