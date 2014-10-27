بوكو حرام تقتل 17 شخصاً وتخطف 30 آخرين

ذكرت صحيفة "بريميم تايمز" النيجيرية اليوم الاثنين أن جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة قتلت 17 شخصاً وخطفت 30 شابا وفتاة شمال شرقي نيجيريا رغم إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة.

وقال "الحاج شتيما ماينا" رئيس منطقة مافا في ولاية بورنو المضطربة إن المسلحين هاجموا قوى بالمنطقة منذ يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني بالولاية لم تذكر اسمه القول :"لقد تلقينا بلاغات عن سلسلة هجمات في مناطق قريبة من مافا منذ الأسبوع الماضي ، وخلال الهجمات استغلت بوكو حرام الفرصة لخطف نساء صغيرات السن وشباب" وأضاف شهود عيان أن بوكو حرام نهبت القرى في أعقاب الهجمات .

وقال "شيخ مصطفى" وهو شخصية بارزة في قرية ندونجو بمنطقة مافا :"بعدما قتلوا أشخاص لدينا ، نهب المسلحون أيضا حوالي 300 رأس من الماشية ومواد غذائية".

وصرح المتحدث باسم شرطة بورنو للصحفيين عبر الهاتف بأن الشرطة لم تتلق بلاغات خطف .

كانت حكومة الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان قد أعلنت اتفاقها على وقف إطلاق النار مع بوكو حرام في 17 تشرين أول/أكتوبر للتفاوض بشأن إطلاق سراح أكثر من 200 فتاة خطفهن المسلحون من نزل للطالبات بولاية بورنو منذ ستة شهور.

وقتلت بوكو حرام ،والتي يعني اسمها "التعليم الغربي حرام" أكثر من ثلاثة آلاف شخص شمالي نيجيريا هذا العام فقط.