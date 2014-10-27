إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة وسط القدس

ذكرت تقارير فلسطينية أن طفلة رضيعة وعشرات الأشخاص أصيبوا باختناقات شديدة من جراء القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيلة للدموع التي أطلقتها قوات الاحتلال بكثافة وعشوائية عقب اقتحامها لبلدة العيسوية وسط القدس صباح اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن عضو لجنة المتابعة في العيسوية القول "إن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وبأعداد كبيرة ، وشرعوا على الفور بإطلاق وابل من قنابل الصوت الحارقة والغازية السامة المدمعة على السكان وطلبة المدارس ، وأصابت عددا كبيرا منهم باختناقات حادة تم معالجتها ميدانياً من قبل طواقم الإسعاف في البلدة."

وحسب سكان البلدة ، فإن "الاحتلال باقتحامه للبلدة اليوم وبأعداد كبيرة فإنه يحاول فرض هيمنته على البلدة التي تخضع لحصار عسكري منذ عدة أيام بعد إغلاق مدخلها الرئيسي بمكعبات أسمنتية ضخمة بسبب مواجهات عنيفة ومتواصلة منذ عدة شهور في البلدة بين شباب البلدة وقوات الاحتلال".