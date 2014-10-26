نسبة إقبال في الانتخابات التونسية تقارب 60%

بلغت نسبة الإقبال على التصويت59,99 في المئة حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبدا التصويت في أنحاء العاصمة منتظما ومنظما ولم ترد سوى بضع شكاوى من ناخبين مسجلين لم يجدوا أسماءهم في كشوف الناخبين.

وفي حي سكرة قال الباجي قائد السبسي زعيم نداء تونس عقب التصويت "تونس اليوم تسير في الاتجاه الصحيح وهذه الانتخابات هي نجاح لتونس وانتقال لمرحلة نأمل أن تكون أكثر استقرارا."

وقالت السلطات الانتخابية إنه من إجمالي أكثر من 12 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد ظلت خمسة مراكز فقط مغلقة لأسباب أمنية في القصرين حيث تشن القوات التونسية حملة على مسلحين قرب الحدود مع الجزائر.