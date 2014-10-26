فان بيرسي يحرم تشيلسي من الفوز على مانشستر يونايتد

فان بيرسي لاعب مانشستر يونايتد

سجل روبن فان بيرسي هدفا في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود مانشستر يونايتد للتعادل 1-1 مع ضيفه وغريمه تشيلسي المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وكان تشيلسي على بعد لحظات من الفوز في أولد ترافورد بفضل ضربة رأس من المخضرم ديدييه دروجبا في الدقيقة 53 لكن فان بيرسي أدرك التعادل بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس تيبو كورتوا.

وبقي تشيلسي في صدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة من تسع مباريات متقدما بأربع نقاط على ساوثامبتون صاحب المركز الثاني بينما يحتل مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الثالث وله 17 نقطة.

وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل بلا أهداف ارتقى دروجبا (36 عاما) أعلى من الجميع لمقابلة ركلة ركنية نفذها سيسك فابريجاس ووضعها برأسه قوية لتدخل المرمى رغم محاولة بيرسي إبعادها.

وتلقى برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع تشيلسي بطاقة حمراء بسبب حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما ارتكب خطأ قرب راية الركلة الركنية.

وقابل مروان فيلايني لاعب يونايتد الركلة الحرة برأسه نحو المرمى وتصدى كورتوا للكرة لكنها ارتدت إلى فان بيرسي الذي أطلق تسديدة هائلة من مدى قريب ليسجل هدف التعادل ليونايتد وسط فرحة عارمة. ويحتل يونايتد بقيادة مدربه لويس فان جال المركز الثامن برصيد 18 نقطة من تسع مباريات.