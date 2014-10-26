انطلاق الانتخابات البرلمانية المبكرة في أوكرانيا

بدأ الناخبون الأوكرانيون الأحد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة، التي دعا اليها الرئيس الأوكراني بترو بروشنكو، والتي سيتم فيها انتخاب 450 نائباً يمثلون عدد نواب البرلمان.

ويسعى بروشينكو من خلال هذه الانتخابات إلى التخلص من أنصار سلفه المخلوع فيكتور يانوكوفيتش وتشكيل برلمان تكون الغلبة فيه لأنصاره الموالين لأوروبا.

وتتنافس في هذه الانتخابات 29 حزباً سياسياً من الأحزاب القومية والمناوئة للنفوذ الروسي في البلاد، ومن بينها كتلة الرئيس بروشينكو نفسه، بينما لن تخوضها الأحزاب الموالية لروسيا والنظام السابق في أوكرانيا.

وألقى الصراع الدائر في شرق أوكرانيا بظلاله على هذه الانتخابات حيث لن يتمكن نحو 3 ملايين ناخب في دونتسك ولوغانسك من المشاركة فيها.

كما لن يشارك ناخبو شبه جزيرة القرم المنضمة حديثاً إلى روسيا في هذه الانتخابات

وسيتم تقسيم مقاعد البرلمان البالغ عددها 450 مقعدا بنظام القوائم الذي يتطلب حصول كل حزب على 5 بالمئة من الأصوات على الأقل للفوز بمقاعد.

وذكرت الداخلية الأوكرانية أنها خصصت 85 ألف شرطي لتأمين عملية سير الانتخابات التي تأتي في ظروف استثنائية وأزمة طاقة متمثلة في قطع روسيا إمدادات الغاز إلى أوكرانيا في يونيو/ حزيران بسبب تأخر سداد المستحقات