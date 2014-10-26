البث الحي
منوعات

اليمن يستأنف صادراته النفطية

26/10/2014

استأنف اليمن أمس السبت صادراته النفطية بعد يوم من هجوم شنّه رجال القبائل أدى إلى توقف الضخ مؤقتا.

وكان الهجوم، والذي يعد الأحدث في سلسلة هجمات مشابهة، قد وقع يوم الجمعة عندما فجّر رجال القبائل الأنبوب الرئيس الذي ينقل الخام من حقول النفط في مأرب بوسط اليمن إلى رأس عيسى على البحر الأحمر.

ومن المعروف أن النفط اليمني يتدفق من خلال خط أنابيب مأرب، أحد القنوات الرئيسية لتصدير النفط، بمعدل 70 ألف برميل يومياً. وقبل موجة هجمات القبائل التي بدأت قبل ثلاثة أعوام كان الأنبوب الذي يبلغ طوله 435 كيلومترا ينقل نحو 110 آلاف برميل يومياً الى رأس عيسى.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

تحذير من استهداف المسلمين.. فرنسا تمضي في قانون لقمع السلوك "الذي يتنافى مع قيم الجمهورية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)