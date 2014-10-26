اليمن يستأنف صادراته النفطية

استأنف اليمن أمس السبت صادراته النفطية بعد يوم من هجوم شنّه رجال القبائل أدى إلى توقف الضخ مؤقتا.

وكان الهجوم، والذي يعد الأحدث في سلسلة هجمات مشابهة، قد وقع يوم الجمعة عندما فجّر رجال القبائل الأنبوب الرئيس الذي ينقل الخام من حقول النفط في مأرب بوسط اليمن إلى رأس عيسى على البحر الأحمر.

ومن المعروف أن النفط اليمني يتدفق من خلال خط أنابيب مأرب، أحد القنوات الرئيسية لتصدير النفط، بمعدل 70 ألف برميل يومياً. وقبل موجة هجمات القبائل التي بدأت قبل ثلاثة أعوام كان الأنبوب الذي يبلغ طوله 435 كيلومترا ينقل نحو 110 آلاف برميل يومياً الى رأس عيسى.