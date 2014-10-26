البث الحي
منوعات

الجيش اللبناني يواصل معاركه في طرابلس ..والنصرة تهدد

26/10/2014

قال الجيش اللبناني في بيان نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إنّه تمكن من إحكام سيطرته على كل المناطق التي شهدت اشتباكات مع مجموعة من المسلحين في مدينة طرابلس ومنطقة المحمرة، وإنه استطاع إخراج المسلحين من مواقعهم التي تمركزوا فيها بعد أقل من 24 ساعة على اندلاع المعارك التي دمرت قسماً من السوق التاريخية للمدينة.

وأعلن الجيش أنه أوقف عشرين مسلحاً في حين فرَّ عدد آخر إلى خارج مناطق الاشتباكات. وأضاف البيان "أن المعركة في ملاحقة المسلحين الارهابيين في طرابلس مستمرة ولا تراجع إلا بعد القضاء عليهم."

في المقابل، هددت جبهة النصرة بإعدام جنود الجيش اللبناني المحتجزين لديها تدريجياً اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، في حال استمرّ ما أسمته "التصعيد العسكري ضد أهل السنة في طرابلس"

وطالبت الجبهة -في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر- الجيش اللبناني بفك الحصار عن طرابلس والبدء في إيجاد حلٍ سلمي للأزمة.

وكانت الاشتباكات، التي توصف بالأعنف في طرابلس، أسفرت عن اختطاف جندي ومقتل ستة من جنود الجيش اللبناني بالإضافة إلى مدني واحد.

ويقدر مصدر عسكري أعداد المسلحين بنحو 50 مقاتلاً، مؤكداً أنهم مجموعة تابعة لتنظيم الدولة، وحاولت شن هجوم على الجيش انتقاما من العملية التي نفذها ضد خلية إرهابية في قضاء الضنية.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

تحذير من استهداف المسلمين.. فرنسا تمضي في قانون لقمع السلوك "الذي يتنافى مع قيم الجمهورية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)