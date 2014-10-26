أمريكا وبريطانيا يعلنان انتهاء العمليات في أفغانستان

أعلنت القوات الأمريكية والبريطانية رسمياً انتهاء العمليات العسكرية في أفغانستان وتسليم القاعدة العسكرية، كامب ليذرنيك ، الأكبر في البلاد، للجيش الأفغاني.

وأنزلت القوات المنسحبة الأعلام في المقر الإقليمي للقوات الدولية بعد 13 عاماً من الإطاحة بنظام حكم حركة طالبان في أفغانستان في أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.

في حين لم يتم الإعلان عن توقيت الانسحاب من قاعدة هلمند التي تبلغ مساحتها 6500 فدان، و التي من المتوقع أن تتحول إلى مقر للقوة 215 التابعة للجيش الوطني الأفغاني في أعقاب انسحاب القوات الأجنبية منها.

ويرى محللون عسكريون أن المعارك الدامية التي دارت خلال هذا العام قد تركت مخاوف بشأن قدرة القوات الأفغانية على التصدي لطالبان دون دعم استخباراتي وجوي على الأرض من الولايات المتحدة وحلفائها.