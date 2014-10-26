البث الحي
منوعات

أكراد العراق لن يشاركوا "مباشرة" في القتال بكوباني

26/10/2014

قصف بالقرب من مدينة كوباني

قال سفين دزيي المتحدث باسم حكومة كردستان العراق إن القوات الكردية العراقية لن تشارك بشكل مباشر في القتال في مدينة كوباني السورية وإنما ستقدم دعما مدفعيا للأكراد السوريين الذين يواجهون مقاتلي تنظيم  هناك.

في سياق متصل قال مسؤولون أكراد والمرصد السوري لحقوق الانسان الأحد إن مقاتلي تنظيم الدولة  حاولوا السيطرة على موقع حدودي في مدينة كوباني السورية الواقعة على الحدود مع تركيا إلا أن مقاتلين أكرادا صدوهم.

من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية الأحد إن الجيش الأمريكي نفذ خمس غارات جوية على أهداف لتنظيم الدولة قرب مدينة كوباني السورية ونفذ أيضا بمساعدة الدول المشاركة في التحالف 12 غارة جوية أخرى في العراق.

وأضافت القيادة في بيان "في سوريا دمرت خمس غارات جوية قرب كوباني سبع عربات تابعة لتنظيم الدولة  ومبنى تابعا للتنظيم." كما نفذت في العراق تسع غارات جوية حول سد الموصل الاستراتيجي وثلاث غارات جنوب غرب الفلوجة.

وقالت القيادة المركزية في البيان "من بين الدول الحليفة التي شاركت في الغارات الجوية في العراق الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واستراليا وبلجيكا والدنمرك وهولندا. الدول التي نفذت غارات جوية في سوريا هي الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين."

ويحاول مقاتلو تنظيم الدولة السيطرة على كوباني المعروفة بالعربية باسم عين العرب منذ أكثر من شهر ويواصلون هجومهم رغم الضربات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة على مواقع التنظيم ومقتل المئات من مقاتليه.

 

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

تحذير من استهداف المسلمين.. فرنسا تمضي في قانون لقمع السلوك "الذي يتنافى مع قيم الجمهورية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)