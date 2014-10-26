أكراد العراق لن يشاركوا "مباشرة" في القتال بكوباني

قصف بالقرب من مدينة كوباني

قال سفين دزيي المتحدث باسم حكومة كردستان العراق إن القوات الكردية العراقية لن تشارك بشكل مباشر في القتال في مدينة كوباني السورية وإنما ستقدم دعما مدفعيا للأكراد السوريين الذين يواجهون مقاتلي تنظيم هناك.

في سياق متصل قال مسؤولون أكراد والمرصد السوري لحقوق الانسان الأحد إن مقاتلي تنظيم الدولة حاولوا السيطرة على موقع حدودي في مدينة كوباني السورية الواقعة على الحدود مع تركيا إلا أن مقاتلين أكرادا صدوهم.

من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية الأحد إن الجيش الأمريكي نفذ خمس غارات جوية على أهداف لتنظيم الدولة قرب مدينة كوباني السورية ونفذ أيضا بمساعدة الدول المشاركة في التحالف 12 غارة جوية أخرى في العراق.

وأضافت القيادة في بيان "في سوريا دمرت خمس غارات جوية قرب كوباني سبع عربات تابعة لتنظيم الدولة ومبنى تابعا للتنظيم." كما نفذت في العراق تسع غارات جوية حول سد الموصل الاستراتيجي وثلاث غارات جنوب غرب الفلوجة.

وقالت القيادة المركزية في البيان "من بين الدول الحليفة التي شاركت في الغارات الجوية في العراق الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واستراليا وبلجيكا والدنمرك وهولندا. الدول التي نفذت غارات جوية في سوريا هي الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين."

ويحاول مقاتلو تنظيم الدولة السيطرة على كوباني المعروفة بالعربية باسم عين العرب منذ أكثر من شهر ويواصلون هجومهم رغم الضربات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة على مواقع التنظيم ومقتل المئات من مقاتليه.