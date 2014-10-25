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22 غارة على مواقع لتنظيم الدولة في العراق

25/10/2014

طائرات تستعد للانطلاق من حاملةالطائرات

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذت 22 غارة جوية ضد قوات تنظيم الدولة في العراق يومي الجمعة والسبت. كما دمرت الطائرات الأمريكية  أيضا قطعة مدفعية تابعة للتنظيم قرب كوباني في سوريا.

وشملت الغارات الجوية الاثنتين والعشرين في العراق هجمات في مناطق تستهدف باستمرار قرب سد الموصل ومدينة الفلوجة ومدينة بيجي في الشمال التي تضم مصفاة النفط.

وقالت القيادة المركزية إن الغارات في العراق أصابت وحدات تابعة لتنظيم الدولة ومباني وعربات ومواقع قتالية. وقال مسؤولون أمريكيون إن جميع الطائرات القاذفة والمقاتلة التي استخدمت في الغارات عادت سالمة.

في سياق متصل قال مسؤولون محليون كبار يوم السبت إن قوات الأمن العراقية استعادت معظم مناطق بلدة جرف الصخر قرب بغداد من أيدي مقاتلي تنظيم الدولة في أكبر مكاسب تحققها بعد شهور من القتال للسيطرة على المنطقة الاستراتيجية.

ويمكن أن تسمح السيطرة الكاملة على المدينة للسلطات العراقية بمنع المسلحين  من الاقتراب أكثر من بغداد والحفاظ على الروابط بمعاقلهم في محافظة الأنبار الغربية إضافة إلى اختراق الجنوب.

وذكر قائد ومتحدث باسم قوات الأمن العراقية أن بعض مقاتلي الدولة الإسلامية لاذوا بالفرار صوب مدينة الفلوجة الغربية التي يسيطر عليها التنظيم بينما لايزال القتال مستعرا قرب جسر يربط جرف الصخر بالأنبار. ولم يتسن على الفور التحقق بشكل مستقل من الروايات عن الأحداث في البلدة التي تقع على بعد 60 كيلومترا جنوبي بغداد.

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