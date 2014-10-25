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منظمة الصحة العالمية: ارتفاع عدد الوفيات بالإيبولا لـ 4922

25/10/2014

قالت منظمة الصحة العالمية السبت إن عدد الوفيات بسبب وباء الإيبولا ارتفع إلى 4922 شخصا بين 10141 حالة إصابة معروفة في ثمانى دول حتى 23 أكتوبر.

وتابعت أن عدد الوفيات في دول غرب إفريقيا الثلاث الأكثر تضررا بالمرض وهى غينيا وليبيريا وسيراليون وصل إلى 4912 من بين 10114 حالة اصابة فيها.

وذكرت المنظمة أن من بين ثمانى مناطق حدودية لغينيا وليبيريا مع ساحل العاج فإن منطقتين فقط لم تعلن فيهما حالات اصابة مؤكدة أو محتملة بالإيبولا حتي الآن.

وتشمل الأعداد الإجمالية ظهور اصابات بالإيبولا في نيجيريا والسنغال لكن المنظمة قالت إن المرض لم يعد له وجود في الدولتين إلى جانب حالات اصابة فردية في اسبانيا والولايات المتحدة وحالة واحدة في مالي.

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