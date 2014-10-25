مدريد يهزم برشلونة بثلاثية ويشعل صراع صدارة الدوري

بيبي يحتفل بتسجيل هدف في مرمى برشلونة

واصل ريال مدريد انتفاضته القوية في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما قلب تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه وغريمه التقليدي برشلونة إلى فوز ثمين ومستحق 3/ 1 في المرحلة التاسعة من المسابقة على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي اليوم السبت.

وحقق ريال مدريد بهذا الفوز انتصاره السادس على التوالي في المسابقة منذ خسارته أمام ريال سوسييداد وأتليتكو مدريد، ليرتفع رصيد الفريق إلى 21 نقطة ويقفز إلى المركز الثاني (مؤقتا) متأخرا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر برشلونة الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم.

وافتتح المهاجم البرازيلي نيمار التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الرابعة لكن البرتغالي كريستيانو رونالدو تعادل لريال مدريد من ركلة جزاء قبل عشر دقائق على نهاية الشوط الأول لتهتز شباك المتصدر للمرة الأولى في تسع مباريات بالدوري هذا الموسم.

وتقدم ريال مدريد 2-1 بعد ضربة رأس قوية من المدافع البرتغالي بيبي عقب ست دقائق من زمن الشوط الثاني ثم أنهى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة هجمة سريعة بشكل بارع ليحرز الهدف الثالث لبطل اوروبا.

وتوقف رصيد برشلونة عند 22 نقطة مقابل 21 نقطة لريال مدريد الذي تعافى بقوة من آثار بداية ضعيفة للمسابقة المحلية. وتأتي اشبيلية في المركز الثالث برصيد 19 نقطة قبل استضافة فياريال غدا الأحد.

وشارك لويس سواريز مهاجم اوروجواي في أول مباراة له مع برشلونة بعد انتهاء ايقافه لأربعة أشهر بسبب عض لاعب منافس في كأس العالم بالبرازيل خلال يونيو حزيران الماضي.