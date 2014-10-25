البث الحي
منوعات

لافروف: العقوبات الغربية تعرقل حل القضايا الحالية

25/10/2014

قال وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف إن العقوبات التى يفرضها الغرب من شأنها أن تؤدي إلى طريق مسدود أمام مساعى التوصل إلى حلول للقضايا الحالية مما يتسبب في ظهور عقبات إضافية على الطريق.

وأضاف لافروف أنه بخصوص العقوبات، فإننا نعارض بشدة مثل هذا النهج ونرى أنها العقوبات تأتى بنتائج سلبية. زيادة العقوبات يؤدى إلى طريق مسدود ولاتساعد على تسوية المشاكل ولكن تتسبب في عقبات أمام حلها".

وتابع في المقابلة التى أوردتها وكالة ريا نوفوستى الروسية السبت  ونظرا لأن العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبي والدول المنتسبه إليه كانت تهدف من بين أشياء أخرى إلى جعل الموقف أكثر صعوبة بالنسبة للمنتجين الزراعيين الروس ، اضطررنا إلى اتخاذ إجراءات حمائية ردا على ذلك لحمايتهم من المنافسة غير العادلة".

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحادالأوروبى فرضا عقوبات على روسيا على خلفية الأحداث فى شرق أوكرانيا.

وردا على العقوبات ، فرضت روسيا في شهرأغسطس حظراً على استيراد المواد الغذائية من الولايات المتحدة وكندا واستراليا والنرويج.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

تحذير من استهداف المسلمين.. فرنسا تمضي في قانون لقمع السلوك "الذي يتنافى مع قيم الجمهورية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)