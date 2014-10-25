لافروف: العقوبات الغربية تعرقل حل القضايا الحالية

قال وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف إن العقوبات التى يفرضها الغرب من شأنها أن تؤدي إلى طريق مسدود أمام مساعى التوصل إلى حلول للقضايا الحالية مما يتسبب في ظهور عقبات إضافية على الطريق.

وأضاف لافروف أنه بخصوص العقوبات، فإننا نعارض بشدة مثل هذا النهج ونرى أنها العقوبات تأتى بنتائج سلبية. زيادة العقوبات يؤدى إلى طريق مسدود ولاتساعد على تسوية المشاكل ولكن تتسبب في عقبات أمام حلها".

وتابع في المقابلة التى أوردتها وكالة ريا نوفوستى الروسية السبت ونظرا لأن العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبي والدول المنتسبه إليه كانت تهدف من بين أشياء أخرى إلى جعل الموقف أكثر صعوبة بالنسبة للمنتجين الزراعيين الروس ، اضطررنا إلى اتخاذ إجراءات حمائية ردا على ذلك لحمايتهم من المنافسة غير العادلة".

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحادالأوروبى فرضا عقوبات على روسيا على خلفية الأحداث فى شرق أوكرانيا.

وردا على العقوبات ، فرضت روسيا في شهرأغسطس حظراً على استيراد المواد الغذائية من الولايات المتحدة وكندا واستراليا والنرويج.