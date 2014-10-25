السيسي يقول إن دعما خارجيا وراء هجوم سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت إن الهجوم الذي أوقع عشرات القتلى من الجنود في شبه جزيرة سيناء يوم الجمعة تم بدعم خارجي . وأضاف السيسي إن إجراءات سيتم البدء بها على الحدود مع قطاع غزة لـ"مواجهة الإرهاب"، وتابع :"يجب أن نعرف جيدا الهدف المقصود من وراء الهجوم .. الهدف هو كسر إرادة مصر والمصريين وكسر إرادة الجيش باعتباره عمود مصر".

و كان السلطات المصرية قد أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ مع حظر التجوال من الخامسة مساء إلى السابعة صباحا في منطقة شمال سيناء لمدة ثلاث أشهر وإغلاق معبر رفح من صباح السبت إلى أجل غير مسمي.

وقد صدرت تلك القرارات بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني إثر هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف حاجزا أمنيا جنوب الشيخ زويد أدى إلى مقتل نحو 30 من أفراد الجيش. كما قتل في هجوم ثان الجمعة ثلاثة من قوات الأمن في مدينة العريش بشمال سيناء بعد أن فتح مسلحون النار عليهم خلال وجودهم في نقطة أمنية.

في ردود الفعل حول الهجوم، أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة الهجومين كما قدم تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية.

من جهتها أعربت واشنطن والاتحاد الأوروبي عن استنكارهما الشديد للهجمات التي تعرض لها الجيش المصري، وأكدا دعمها للمساعي المصرية لمواجهة الإرهاب.