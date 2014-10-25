اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين بطرابلس لليوم الثاني

اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين بطرابلس

اشتبك جنود لبنانيون مع مسلحين في مدينة طرابلس في الشمال لليوم الثاني السبت في هجوم على مسلحين متحصنين في جزء من البلدة القديمة. وقالت مصادر أمنية إن الجنود تبادلوا اطلاق النار بكثافة مع المسلحين الذين لم يعرف انتماؤهم وإنهم حاصروهم بحلول منتصف النهار.واسفرت المواجهات حتى الآن عن مقتل شخص وجرح 13 آخرون بينهم سبعة عسكريين وضابط.

من جانبه قال الجيش اللبناني في بيان السبت إنه "اعتبارا من مساء الجمعة، تعمل قوى الإرهاب على زعزعة الوضع الأمني في مدينة طرابلس وإثارة الفتن والتحريض المذهبي، فعمدت إلى نشر عناصر مسلحة في محلة الزاهرية – طرابلس".

وتابع بيان الجيش أنه "على الفور تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة واشتبكت مع المسلحين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حيث عملت على تطويقهم داخل الأسواق العتيقة. نتج عن الاشتباكات إصابة ثمانية عسكريين بينهم ضابط وعدد من المدنيين".

وأشار البيان إلى أن وحدات الجيش لا تزال تقوم بتنفيذ عمليات دهم للأماكن المشبوهة بغية توقيف مطلقي النار وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية إن الاشتباكات الدائرة حتى الآن في مدينة طرابلس، أسفرت عن مقتل المواطن عبده المصري وارتفاع حصيلة الجرحى المدنيين إلى خمسة. وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن من بين الجرحى المدنيين مصورا صحفيا في جريدة "الانوار" المحلية.

فيما لم يعرف عدد الإصابات لدى المسلحين نظرا لعدم قدرة الصليب الأحمر على الوصول إلى مكان الاشتباكات بفعل غزارة النيران.

وقالت إن الاشتباكات تسببت بأضرار جسيمة في السيارات والمحال التجارية والأبنية، واستخدمت فيها القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة الثقيلة المتوسطة والخفيفة.